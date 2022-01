Pronostic Paris FC Le Havre : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 2

Le Paris FC sur sa lancée face à Le Havre

En clôture de la 21journée de Ligue 2, le Paris FC reçoit le Havre au Mans ce lundi. Le club parisien est l'équipe en forme du championnat puisqu'elle est sur une excellente série de 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Cette excellente dynamique a permis aux hommes de Thierry Laurey de s'installer dans le Top 5 de Ligue 2. Actuellement, le PFC pointe en 4e position avec seulement 2 points de retard sur Ajaccio, leader du championnat. De plus, cette confrontation face au Havre est très importante, car la formation normande est également à la lutte pour les play-offs. Un succès parisien ce lundi leur offrirait 7 points d'avance sur le club normand. La formation francilienne reste sur 6 succès consécutifs en ligue 2, face à Dijon, Rodez, Caen, Bastia, Valenciennes et Amiens. Le week-end dernier, le Paris FC a vu son match face à Valenciennes être reporté suite à la propagation de la Covid. Le Paris FC lance donc son année 2022 ce lundi soir car le dernier match officiel disputé par le PFC remonte au 21 décembre face à Amiens (1-0).

En face, Le Havre est actuellement à la plus mauvaise des places. En effet, les hommes de Paul le Guen occupent la 6position avec 4 points de retard donc sur le Paris FC et la playoffs. Le HAC a eu plusieurs opportunités de se replacer parmi les barragistes mais a à chaque fois raté l'opportunité, ce fut notamment le cas face à Ajaccio et Sochaux, contre lesquels les Havrais se sont inclinés sur le plus petit des scores (1-0) au stade Océane. Ces revers mettent Le Havre sous pression lors de ce déplacement face au Paris FC. En effet, les playoffs s'éloigneraient en cas de défaite au Mans face aux parisiens. Cependant, la formation havraise a quelques motifs d'espoir car elle se comporte très bien à l'extérieur, où elle n'a perdu qu'un seul match sur la pelouse de Dunkerque. Dernièrement, le Havre s'est imposé à Auxerre (2-3) et espère rééditer ce type d'opération face au PFC. Au regard de la dynamique actuelle du Paris FC, le club entraîné par Thierry Laurey part favori dans ce duel et pourrait enchaîner une 9victoire consécutive.