Pronostic Paris FC Le Havre : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Peu de buts entre le Paris FC et Le Havre

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Paris FC - Le Havre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Très actif sur le marché des transferts lors du dernier mercato estival, le Paris FC s'est taillé une belle équipe, normalement capable de pouvoir avoir son mot à dire dans une quête de montée dans l'élite. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu pour le club de la capitale lors des premiers mois de compétition. Encore en difficulté lorsqu'il s'agit de faire le jeu, les hommes de Thierry Laurey n'ont pu marquer que 15 buts depuis le début de saison, ce qui représente moins d'un but par match en moyenne. D'ailleurs, ils n'ont marqué plus d'un but à une seule reprise lors de leurs 6 derniers matchs et ils préfèrent généralement les matchs accrochés tactiquement avec peu de spectacle. Comme un symbole, le Paris FC est allé s'imposer petitement sur la pelouse de Pau lundi pour sa reprise (0-1). Il a aussi confirmé le fait qu'il était paradoxalement bien plus à l'aise à l'extérieur (meilleure équipe de L2) qu'a domicile (avant-dernière), ce qui l'empêche d'être mieux classé que 9chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Le Havre a assez nettement pris les commandes de cette Ligue 2. Impressionnant de régularité depuis la fin du mois d'août, le HAC se trouve en tête de ce championnat avec déjà 5 points d'avance sur son premier poursuivant, Sochaux, et 7 sur la 3place. Très solides à défaut d'être flamboyants dans le jeu, les Normands n'ont encaissé que 6 petits buts depuis le début de la saison. C'est d'ailleurs un record dans l'histoire de ce championnat depuis qu'il est passé à une poule unique il y a près de 30 ans. Il y a eu moins de 2,5 buts à 8 reprises lors des matchs des 9 dernières journées disputées par les Havrais. Il est donc très probable de voir assez peu de buts marqués dans cette rencontre. Sur 4 victoires consécutive, le leader à qui tout réussi pourrait s'imposer face à un Paris FC qui a perdu 4 de ses 7 matchs à la maison.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(290€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Le Havre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !