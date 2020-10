Pronostic Paris FC Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un choc de prétendants entre le Paris FC et Le Havre

L’affiche de la 6journée de Ligue 2 met aux prises le Paris FC au Havre. Les Parisiens ont connu un exercice difficile mais ont réussi l’essentiel à savoir se maintenir. L’arrivée de René Girard lors du mercato hivernal a été bénéfique au PFC. Le club francilien a très bien lancé cette nouvelle saison en signant trois victoires face à Chambly (0-3), Valenciennes (1-0) et Amiens (1-2). La bande à Girard s’est ensuite faite surprendre à Charléty par l’AS Nancy Lorraine (0-2). Le week-end dernier, dans le duel des leaders face à Niort, les Parisiens ont su remonter un handicap de deux buts pour accrocher un point (2-2). L’expérimenté Florian Martin a signé 3 réalisations pour son club depuis le début de saison.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Havre fait partie des candidats déclarés à la montée. Pour sa première saison sur le banc du club doyen, Paul le Guen a vécu un exercice décevant. Lors du dernier mercato, le HAC a perdu deux éléments importants à savoir le meilleur buteur de Ligue 2, Timo Kadewere et le prometteur milieu, Pape Gueye. Les Havrais comptent 9 points après 5 journées grâce à leurs succès sur Amiens, Guingamp et Nancy. En revanche, le club normand s’est incliné à Troyes et au Stade Océane face à Niort. Dans ce duel de prétendants à la montée, une rencontre avec des buts de chaque côté est possible, comme la semaine passée entre le PFC et Niort.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Le Havre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !