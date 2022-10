Pronostic Paris FC Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC arrive enfin à enchaîner face à Laval

Barragiste lors des deux dernières saisons, le Paris FC avait pris un départ plus que moyen. Incapable d'aligner une série de victoires, le club francilien se trouve seulement en 10position avec 8 points de retard sur Le Havre, 2de L2. Dernièrement, le PFC a renoué avec la victoire en s'imposant lors de ses 3 derniers déplacements face à Grenoble (1-2), Nîmes (0-1) et le week-end dernier à Geoffroy Guichard face à St Etienne (0-2). Les hommes de Laurey se sont logiquement imposés dans le Forez face à de ternes Stéphanois. Lors de cette rencontre, le portier Filipovic a été expulsé après avoir reçu 2 cartons jaunes et manquera la réception de Laval. De retour en forme loin de ses bases, le Paris FC doit désormais retrouver des couleurs sur sa pelouse. En effet, le club parisien reste sur trois revers à Charléty face à Bordeaux, Rodez et Valenciennes.

En face, Laval se débrouille plutôt bien pour un promu. De retour en Ligue 2 après plusieurs saisons en National, la formation mayennaise est une équipe de coups. En effet, les Lavallois ont notamment remporté leurs deux premières rencontres en déplacement face à Bastia et Annecy. Par la suite, les Tangos ont enregistré 4 revers de rang face à Nîmes, Le Havre, Sochaux et Pau. Comme souvent, Laval s'est relancé à l'extérieur en dominant Quevilly Rouen (1-3) sur ses terres. Il aura donc fallu attendre la 12journée pour voir le club mayennais décrocher une victoire dans son stade Francis-le-Basser. Les Lavallois n'ont pas fait la demi-mesure puisqu'ils ont explosé le Stade Malherbe de Caen (4-0). Revigoré par son succès à Saint-Etienne, le Paris FC devrait finalement remporter un deuxième match consécutif en Ligue 2, face à un promu moins fort sur le papier.