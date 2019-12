Pronostic Paris FC Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Peu de buts entre le Paris FC et Guingamp

Barragiste la saison passée, le Paris FC vit une saison totalement différente et doit se battre pour son maintien. Longtemps derniers, les Franciliens se sont récemment repris en enchaînant quelques bons résultats. En effet, le Paris FC a remporté 4 victoires lors des 7 dernières journées et se trouve actuellement barragiste pour la relégation. Les hommes de Bazdarevic avaient signé deux belles victoires face à Orléans et Auxerre, mais n'ont pas su confirmer à Nancy vendredi (2-0). Battus en Lorraine, les Parisiens veulent se racheter à domicile et sortir pour la première fois de la zone rouge. De son côté, l'En Avant Guingamp réalise une saison en dent de scie. Les Bretons sont capables de bonnes prestations comme ils l'ont fait à Chambly (victoire 5-1) mais ils ont aussi perdu de manière surprenante au Havre en encaissant 4 buts en une seule mi-temps. Ce week-end, les hommes de Sylvain Didot ont partagé les points avec Caen (1-1) en concédant un but sur un ballon non-rendu par les Caennais. Entre une équipe du Paris FC qui a retrouvé des résultats grâce à sa défense (seulement 6 buts encaissés sur les 7 dernières journées et une équipe guingampaise qui n'a marqué que 2 buts sur ses 4 derniers matchs toutes compétitions confondues, cette rencontre s'annonce serrée et ne devrait pas nous offrir beaucoup de buts.