Pronostic Paris FC Gazélec Ajaccio : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Le Paris FC veut valider son ticket pour les barrages face au Gazélec

Quatrième de L2 avant cette 38e journée, le Paris FC serait assuré de participer aux barrages d'accession pour la Ligue 1 en s'imposant ce vendredi soir. Les hommes de Bazdarevic sont très performants à domicile où ils n'ont perdu qu'une seule rencontre cette saison, face à Brest. Les deux récentes victoires obtenues face au Red Star et Grenoble ont positionné idéalement les Franciliens dans cette dernière ligne droite. Un nul pourrait même les qualifier pour les barrages, mais afin de s'éviter tout mal de tête, le Paris FC va tout faire pour s'imposer à Charlety devant ses supporters. Le Paris FC reçoit le Gazélec Ajaccio qui lutte toujours pour son maintien en Ligue 2. Les partenaires de Joris Marveaux possèdent un point d'avance sur Sochaux qui reçoit une formation de Grenoble n'ayant plus rien à jouer. Les Corses restent sur 6 matchs sans victoire et n'ont plus gagné en déplacement depuis début janvier. La semaine passée, le Gazélec Ajaccio s'est incliné à domicile contre une équipe de Châteauroux pourtant déjà assuré de rester en L2 (1-2).