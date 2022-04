Pronostic Paris FC Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC se relance face à Dijon

Après avoir connu une exceptionnelle série de résultats, le Paris FC reste sur trois contre-performances. En effet, le club parisien a connu d'abord un revers face à la lanterne rouge nancéenne (3-0) qui avait mis fin à la très belle série d’invincibilité du PFC. Et lors de la dernière journée, la formation francilienne a été dominée par le leader du championnat, Toulouse (1-2). Au Stadium, les Parisiens avaient ouvert la marque par Lopez mais n’avaient pas su conserver leur avance. Entretemps, le PFC avait disputé un match à Charléty et avait dû se contenter du nul à domicile face à Pau (1-1). Ce coup de moins bien a laissé la possibilité à Ajaccio de reprendre la 2place du classement, qui permet de monter directement en Ligue 1. Avec seulement 2 points de retard sur le club corse, la bande à Thierry Laurey est toujours dans le coup pour accéder à la Ligue 1.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Dijon est sur une bonne dynamique avec 5 journées sans la moindre défaite. Lors de ce bon passage, les Bourguignons ont alterné entre victoires à domicile et nuls en déplacement. Le DFCO s’est notamment imposé face à Caen, au Havre et contre Grenoble. Grâce à ces excellents résultats, le club bourguignon est remonté en 9e position et dispose désormais de 10 points d’avance sur la relégation. Le week-end dernier, les Dijonnais ont difficilement battu Grenoble suite à une réalisation de Le Bihan en toute fin de match. L’ancien Niçois a inscrit à cette occasion sa 5e réalisation, bien loin de son total de la saison dernière. Pour cette affiche qui clôt la 32journée de Ligue 2, le Paris FC pourrait reprendre sa marche en avant à domicile où il reste sur 8 victoires et 2 nuls, et s’imposer face à Dijon qui ne joue plus grand chose.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Dijon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !