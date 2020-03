Pronostic Paris FC Châteauroux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Le Paris FC se donne de l’air face à Châteauroux !

Le Paris FC va mieux depuis la prise en main de l'équipe par René Girard. Arrivé lors de la trêve hivernale, l'ancien coach montpelliérain a fait appel à des anciens joueurs de L1 comme Koziello pour réussir l'opération maintien. En 2020, le PFC n'a perdu que deux des 9 matchs disputés en Ligue 2, face à Ajaccio et Lens, deux formations dans les 5 premiers. Les Parisiens avaient signé une belle série de 3 victoires consécutives face à Chambly, Le Havre et Clermont. Le week-end passé, les Franciliens sont allés chercher un très bon nul à Troyes (1-1), qui joue la montée. De leur côté, les Castelroussins comptent actuellement 8 points d'avance sur le barragiste Niort, et 6 sur leur adversaire du soir. La Berrichonne a difficilement débuté la saison mais est bien revenue lors de l'automne. Les hommes de Nicolas Usai ont remporté 3 de leurs 4 derniers matchs face à Lens, Grenoble et Caen. Ces précieuses victoires ont permis à Châteauroux de prendre ses distances avec la zone de relégation. Bien mieux depuis le début d'année 2020 et sans doute ayant plus besoin de points qu'une Berrichonne qui semble quasiment sauvée, le Paris FC pourrait signer un précieux succès face à Châteauroux.