Pronostic Paris FC Châteauroux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC domine Châteauroux

Avec 3 points de retard sur Auxerre, le Paris FC est toujours dans le coup pour la course aux play-offs. Le club francilien avait commencé la saison pied au plancher, et avait rapidement pris les commandes du championnat. En revanche, depuis fin novembre, les Parisiens sont à la peine. En effet, depuis la 11journée, les hommes de René Girard n'ont remporté que deux rencontres face à Guingamp (3-2) et contre Amiens (4-2). Le club francilien a manqué plusieurs opportunités de se replacer dans le top 5 en concédant notamment des nuls à Nancy ou contre Niort. Battu au Havre (1-0) il y a 15 jours, le PFC a ensuite été tenu en échec par une formation paloise (1-1) luttant pour son maintien. De son côté, Châteauroux semble foncer tout droit en National. La Berrichonne occupe la place de lanterne rouge avec 6 points de retard sur Guingamp, premier non-relégable. En grande difficulté depuis le début de saison, le club du Berry n'a remporté que 3 matchs face à Niort, Sochaux et Chambly. Les Castelroussins pensaient repartir de l'avant à la suite de leur large succès obtenu face à Chambly (4-0) et leur nul à Niort (1-1). Mais incapables d'enchaîner, les hommes de Benoît Cauet sont retombés dans leurs travers en s'inclinant face au Havre (0-1). Avec l'envie de se relancer dans la course aux play-offs, le Paris FC devrait s'imposer à domicile face à une formation de Châteauroux en grande difficulté cette saison.