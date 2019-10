Pronostic Paris FC Caen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Le Paris FC sur sa lancée face à Caen

Au début de la saison, ce match entre le Paris FC et Caen aurait pu être une affiche pour les barrages d’accession. Mais après 11 journées, les 2 formations luttent pour le maintien. Barragiste la saison passée, le Paris FC occupe actuellement la 18place de L2 avec 8 points au compteur. Néanmoins, les Franciliens ont repris confiance et viennent de s’imposer deux fois consécutivement sur le même score (1-0) face à Troyes et Châteauroux. Le club a récemment recruté Jérémy Ménez, qui apporte toute son expérience à l’équipe parisienne et délivré une passe décisive face à Châteauroux. Les hommes de Mehmet Bazdarevic espèrent enchaîner un 3succès de rang face à une autre équipe en difficulté.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Stade Malherbe de Caen ne s’attendait pas à pareil début. Les Normands, relégués lors de la dernière journée de L1 l’an passé, ambitionnaient de retrouver l’élite aussitôt. Après 11 journées, le club pointe à la 17place à égalité avec le Paris FC, premier relégable. Pascal Dupraz est arrivé il y a deux matchs pour sauver le club. Mais depuis sa nomination, les Caennais n'ont pu faire mieux que deux nuls à domicile face à Châteauroux et Valenciennes. Face à des Normands qui ne vont pas mieux, le Paris FC qui a repris confiance sous l'impulsion de Jérémy Ménez semble en mesure d’accrocher Caen dans un rencontre pauvre en buts au vu des attaques des deux équipes (6 buts marqués en 11 journées par Caen, 5 par le Paris FC).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Caen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !