Pronostic Paris FC Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le leader Caen reste invaincu chez le Paris FC

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Paris FC Caen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

11après 4 journées, le Paris FC n'a pas démarré sur le rythme du candidat à la montée qu'il est. Eliminés lors du premier tour des play-offs d'accession la saison passée, les Franciliens n'ont pour l'instant gagné qu'un match. Solides contre Sochaux (0-0) lors de la 1journée après avoir joué une grande partie de la rencontre en infériorité numérique, les Parisiens ont ensuite pu se défaire, non sans mal, de Quevilly-Rouen (2-1). Lors de leurs 2 derniers matchs, les hommes de Thierry Laurey sont allés chercher un bon point à Guingamp (0-0), mais ils ont chuté la semaine dernière à Niort (2-1)(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐Leader actuel de cette Ligue 2, Caen confirme qu'il va mieux. Maintenu de justesse il y a 2 ans, le Stade Malherbe avait fini 7la saison passée pour la 1année de Stéphane Moulin sur le banc. L'ancien entraîneur angevin et ses hommes ont gagné 3 de leurs 4 premiers matchs cette saison, pour un partage des points chez une belle équipe de Dijon. Les 3 victoires des Normands ont eu lieu à Nîmes (0-1), face à Metz (1-0), et contre Guingamp la semaine passée à domicile (4-1). Invaincu alors qu'il n'a pas eu un calendrier facile, le Stade Malherbe devrait pouvoir ramener au moins 1 point de Charléty face à un Paris FC pour l'instant moyen.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(320€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Caen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !