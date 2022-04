Pronostic Paris FC Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC à la chasse à la 2e place face à Caen

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Le Paris FC fait partie des 4 équipes à lutter pour la 2place du classement de Ligue 2, qui permet de monter directement en Ligue 1. Le club a fonctionné par séries cette saison. La formation francilienne avait très bien débuté la saison avant de connaître un coup d'arrêt. Les hommes de Thierry Laurey ont ensuite connu une superbe série de résultats qui leur avait permis de prendre cette tant désirée place de dauphin, puis les 4 journées sans le moindre succès du Paris FC ont ensuite permis aux adversaires du PFC de repasser devant. En s'imposant sur la pelouse de Rodez (0-1) le week-end dernier grâce à un but de Namé, la bande à Laurey s'est réveillée et a conservé ses chances de revenir sur Ajaccio, qui occupe la 2place avec 4 points d'avance.

De son côté, le Stade Malherbe de Caen avait connu une saison dernière galère avec un maintien obtenu lors de la dernière journée. Irrégulier lors de la première partie de la saison actuelle, le club normand est sur une excellente dynamique avec 4 victoires et 2 nuls lors des 6 dernières journées. Les Caennais se sont imposés face au Havre, Dunkerque, Grenoble et surtout contre le leader Toulouse, pour deux nuls face à Valenciennes et Amiens. Cette excellente série de résultats a permis à Caen de remonter à la 7place avec 13 points d'avance sur la relégation. Le Stade Malherbe possède plusieurs joueurs offensivement très intéressants avec les Mendy (16 buts), Da Costa (9 buts) et le capitaine Deminguet (5 réalisations et 9 passes décisives). Espérant redémarrer une série, le Paris FC qui lutte pour la montée devrait prendre le dessus sur une équipe caennaise en forme mais qui ne joue plus rien (14 points de retard sur le top 5)