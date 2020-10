Pronostic Paris FC Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC sur sa lancée face à Caen

L’affiche de la 9journée de Ligue 2 met aux prises ce samedi le Paris FC au Stade Malherbe de Caen. Les Parisiens occupent en effet actuellement la 1place avec 5 points d’avance sur Troyes et sur Caen. En difficulté la saison passée, le club francilien s’est bien repris et réalise un parcours quasiment parfait lors de ce nouvel exercice. En effet, les hommes de René Girard ont remporté 6 victoires, pour 1 nul et 1 défaite. A domicile, le PFC a disputé 4 rencontres et s’est imposé face à Valenciennes, Le Havre et Pau, pour une défaite surprenante face à l’AS Nancy-Lorraine. Efficaces et solides, les Parisiens ont inscrit 5 buts pour 2 encaissés à Charléty. La menace vient de partout à Paris, puisque Laura, Martin et Lopez affichent 3 buts chacun au compteur.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Encore en Ligue 1 il y a 2 ans, Caen a connu une descente compliquée et a eu des difficultés à rebondir la saison passée. Le changement d’entraîneur intervenu en cours d'exercice a été propice, puisque Pascal Dupraz a permis aux Normands de se maintenir. Les Caennais ont nettement mieux débuté cette saison et occupent une place sur le podium. Désireux de retrouver l’élite rapidement, Caen fait globalement un bon début de saison. Solide à domicile, le Stade Malherbe rencontre plus de difficultés en déplacement comme en attestent les deux revers concédés à Valenciennes et Niort, pour 1 nul à Clermont et 1 seule victoire à Rodez. Pour ce choc de Ligue 2, le PFC devrait accrocher au moins un nul à domicile dans une rencontre avec moins de 4 buts (comme tous les matchs de Caen cette saison).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Caen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !