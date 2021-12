Pronostic Paris FC Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Paris FC lancé face à Bastia

Barragiste la saison passée, le Paris FC a pour ambition de monter en Ligue 1 le plus rapidement possible. Lors de l'intersaison, le club parisien a confié les clés de l'équipe à Thierry Laurey qui avait réussi cette mission avec Strasbourg. Bien parti lors de l'entame de la saison, le Paris FC a ensuite connu un trou d'air entre la 7et la 13journée. En effet, lors de ce passage, les Parisiens n'ont remporté qu'un seul match face à Nîmes (2-0). Cependant, le club francilien s'est repris lors des dernières rencontres avec trois victoires lors des 3 dernières journées face à Dijon, Rodez et Caen. De plus, les hommes de Thierry Laurey viennent de se qualifier pour les 32de finale de la Coupe de France grâce à ses succès sur Sedan et Cayenne (14-0) le week-end dernier. Au prochain tour, le PFC aura fort à faire puisqu'il recevra Lyon. Actuellement, l'objectif principal est la montée en Ligue 1. Cinquième de cette Ligue 2, le club parisien compte 4 points de retard sur le 2, Ajaccio, et seulement un d'avance sur le Havre, 6et première équipe non qualifiable pour les playoffs.

Après avoir remporté le dernier championnat National, Bastia tente de se maintenir dans cette Ligue 2. Le club corse a connu une entame de saison délicate, plutôt logique pour un promu qui doit se réadapter aux contraintes et au niveau du championnat. Avec 2 victoires lors des 14 premières journées, le Sporting s'est rapidement retrouvé dans la zone rouge. Cependant, les Bastiais ont bien réagi avec deux derniers succès consécutifs en Ligue 2 face à Guingamp (2-3) et à Furiani face à Niort (2-0). Ces bonnes performances ont permis à Bastia de sortir de la zone de relégation avec deux points d'avance sur le 1relégable, Dunkerque. Ajoutons que le club corse s'est qualifié également pour le prochain tour de Coupe de France. Tourné vers son objectif de Ligue 1 et sur 3 victoires consécutives, le Paris FC devrait prendre le dessus sur Bastia qui a tout de même perdu 4 de ses 6 déplacements en L2 cette saison.