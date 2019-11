Pronostic Paris FC Auxerre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Un match avec peu de but entre le Paris FC et Auxerre !

Barragiste l'an passé, le Paris FC vit une saison diamétralement opposée. En effet, les joueurs de Bazdarevic sont en avant-dernière position après 15 journées. Le point positif pour les Franciliens est que malgré ces contre-performances, ils ne sont qu'à 3 points de la 14place. Le maintien est donc toujours possible. De plus, les Parisiens vont mieux. Notamment grâce à une défense retrouvée (et la titularisation du jeune Maisonnial au poste de gardien), ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, pour 1 nul et 1 défaite. Sur cette période, les partenaires de Pitroika ont encaissé 4 buts, mais tous sur le même match (face à Caen). De plus, les Franciliens ont pu enchaîner en Coupe de France en s'imposant à Amneville (2-0), toujours sans concéder de but.

En face, l'AJ Auxerre est irrégulière depuis le départ de ce nouvel exercice. Les Bourguignons sont 12avec 17 points et ont désormais le regard porté sur les équipes de derrière. La lutte pour les barrages semble être inaccessible actuellement. Les hommes de Jean Marc Furlan restent sur 4 matchs sans victoire en Ligue 2 mais viennent de se qualifier pour le prochain tour de Coupe de France face à Charitoise (0-4). Les 5 derniers matchs de l'AJA ont offert peu de but (moins de 3 buts à chaque rencontre) et nous voyons un scénario semblable face à une équipe du Paris FC qui n'a pas encaissé le moindre but sur 4 de ses 5 derniers matchs de Ligue 2.