Pronostic Paris FC Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

4 à la suite pour le Paris FC face à Auxerre

Partis à fond la caisse la saison passée, le Paris FC nous fait la même en ce début d'exercice avec 3 victoires en 3 matchs. Les Parisiens veulent engranger le plus de points possibles et éviter le gros passage à vide de l'automne dernier. Battu finalement en play-offs par Grenoble en mai dernier, le Paris FC vise sans doute le Top 2 qui offre une accession directe en Ligue 1. Sur ce début de saison, le Paris FC a remporté ses 3 premières rencontres face à Grenoble (0-4), Dunkerque (2-1) et surtout une belle équipe de Le Havre lors de la dernière journée (1-2). Avec peu de changements de joueurs à l'intersaison mais un nouveau coach en la personne du très bon Thierry Laurey, le club parisien a peut-être trouvé la bonne recette.

De son côté, Auxerre vise également la montée après avoir raté de peu les barrages la saison passée. Toujours avec Jean-Marc Furlan sur son banc mais sans son meilleur buteur Le Bihan sur le terrain, les Auxerrois avaient parfaitement lancé leur saison en allant chercher la victoire au Stade de la Licorne face à Amiens (1-2) et face à Grenoble (3-0). En revanche, pour son premier vrai test de la saison, Auxerre a concédé le match nul à la maison face à l'AC Ajaccio. Après 3 premières victoires, le Paris FC semble capable de s'imposer dans son stade Charléty face aux Auxerrois.