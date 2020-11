Pronostic Paris FC Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un choc Paris FC – Auxerre avec des buts de chaque côté

Dans le cadre de la 11journée de Ligue 2, le Paris FC reçoit l’AJ Auxerre. Les Parisiens, dans le dur l’an passé, réalisent un excellent départ et ont pris les commandes du championnat. Les hommes de René Girard possèdent même 7 points d’avance sur son premier poursuivant, Troyes. Le club francilien a quasiment réalisé un parcours sans-faute avec une seule défaite face à Nancy à Charléty et un nul à Niort. Le Paris FC est sur une excellente dynamique de 5 victoires consécutives face au Havre, Pau, Châteauroux, Caen et Dunkerque. Lors de leur dernière réception, les Parisiens ont su réagir face au Stade Malherbe de Caen après une entame de match compliquée (3-1). Le Paris FC dispose de la meilleure attaque de Ligue 2, à égalité avec … l’AJ Auxerre.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Les Bourguignons ont également inscrit 18 buts depuis le départ de la saison. Entraîné par Jean-Marc Furlan, réputé pour le jeu offensif de ces équipes et sa capacité à monter en Ligue 1, Auxerre s’est rapproché progressivement du haut de tableau et pointe à la 6place, à égalité avec Clermont, dernier barragiste. Les Auxerrois, en difficulté en déplacement lors des dernières rencontres, ont obtenu le point du match nul à Rodez lors de leur dernier match à l’extérieur. Furlan peut compter sur un Mickael Le Bihan en pleine bourre depuis le début de saison. L’ancien Niçois, discret l’an passé, vient d’inscrire 8 buts en 9 matchs disputés. Le buteur auxerrois a pris seul les commandes du classement des meilleurs buteurs. Pour ce choc entre les deux meilleures attaques de Ligue 2, les deux équipes devraient logiquement marquer.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Auxerre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !