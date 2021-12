Pronostic Paris FC Amiens : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Amiens peut stopper la belle série parisienne

Cette rencontre entre le Paris FC et Amiens met aux prises deux des équipes de L2 les plus en forme du moment. En effet, le club parisien a remporté ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, le PFC tenait le coup face à l’Olympique Lyonnais en Coupe de France (1-1) mais a vu la rencontre être suspendue suite aux violences dans les tribunes causées par les supporters lyonnais. En Ligue 2, les hommes de Thierry Laurey se sont imposés consécutivement face à Dijon (0-1), Rodez (1-0), Caen (0-1), Bastia (0-1) et Valenciennes (1-4). Cette excellente dynamique a installé le PFC parmi les barragistes pour l'accession en L1. Avec 33 points, les partenaires de l’excellent Gaëtan Laura ne comptent que deux unités de retard sur l’AC Ajaccio, le leader de la Ligue 2.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Paris FC doit s’attendre à un match compliqué face à une formation amiénoise qui est sur une excellente dynamique. Le week-end dernier, les Picards sont allés chercher leur qualification en Coupe de France sur la pelouse du Roudourou face à Guingamp (2-3). Le grand bonhomme de la soirée a été l’attaquant congolais Chadrac Akolo, auteur d’un triplé. Cette performance confirme la solidité retrouvée des Picards qui sont invaincus lors des 9 dernières journées. Ces résultats ont permis à Amiens de sortir de la zone rouge et de remonter en 12position. Cependant, le club picard est toujours dans la ligne de mire des relégables puisque Bastia ne compte que 2 points de retard. Ne perdant plus, Amiens pourrait contenir une équipe du Paris FC qui va peut-être retrouver avec amertume Charléty.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Amiens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !