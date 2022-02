Pronostic Paris FC Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC sur sa lancée face à Ajaccio

La 23journée de Ligue 2 se clôture sur une superbe affiche entre le Paris FC et l'AC Ajaccio. Ces deux formations luttent pour monter en Ligue 1 et ne sont séparées que d'un point. Après avoir parfaitement lancé sa saison, le Paris FC a connu un trou d'air mais est parvenu à rester aux portes des playoffs. Depuis la fin octobre, le club parisien est sur une excellente dynamique qui lui a permis de retrouver sa place mais aussi de venir concurrencer Toulouse et Ajaccio, qui étaient alors solidement installés aux deux premières places. En effet, sur cette période, les protégés de Thierry Laurey sont restés invaincus pendant 10 journées de championnat avec un excellent bilan de 7 victoires pour 3 nuls. Actuellement, le PFC est l'équipe la plus en forme de Ligue 2 et l'a une nouvelle fois démontré sur la pelouse d'Auxerre la semaine passée, en ramenant un succès important (1-2). Revenu de la CAN, Guivalogui a été décisif avec un doublé.De son côté, Ajaccio se trouve à l'orée de cette journée en 2position, mais voit sa place être fragilisée. En effet, les Corses restent sur deux résultats décevants avec une défaite à Caen (2-0) et un nul à domicile contre Auxerre (0-0). Ces contre-performances ont permis à Toulouse de reprendre la tête avec le même nombre de points que les protégés de Pantaloni. Depuis le départ de cette saison, la force ajaccienne vient de sa solidité défensive, avec la meilleure défense de Ligue 2 avec seulement 10 buts encaissés. Dans une période où Ajaccio a perdu de sa superbe, le Paris FC devrait profiter de cette confrontation directe face aux Corses pour continuer sa belle série d'invincibilité. Ce match pourrait aussi voir moins de 3 buts comme la totalité des matchs d'Ajaccio cette saison à l'exception des 2 premiers.