Pronostic Paris FC Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Paris FC – Ajaccio : la dynamique du côté corse

Leader de Ligue 2 pendant de nombreuses semaines, le Paris FC connaît lors des dernières semaines un passage compliqué. En effet, les hommes de René Girard ont remporté une seule rencontre lors des 8 dernières journées. Cette mauvaise passe les a fait reculer de la 1à la 6place, qui n’est pas qualificative pour les barrages. Victorieux de son dernier match de l’année 2020 face à Guingamp, le Paris FC s’est incliné en milieu de semaine face à un adversaire direct, Toulouse (1-0). A domicile, le club parisien est solide, où il n’a perdu qu’à deux reprises face à Nancy et Auxerre.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AC Ajaccio semble avoir enfin digéré la déception de l’arrêt de la saison lorsque le club était bien placé pour la montée. Depuis le début du mois de novembre, le club corse réalise de meilleures prestations avec une seule défaite lors des 9 dernières journées, à Niort. Les hommes d’Olivier Pantaloni viennent de réaliser sans doute leur meilleure match de la saison mardi, face au promu palois. Avec sa large victoire (4-1) face au club du Béarn, Ajaccio s’est donné de l’air pour le maintien et a confirmé que le début de saison n'était plus qu'un mauvais souvenir. Sur leur lancée (2 victoires et 1 nul sur leurs 3 derniers matchs), les Corses devraient être en mesure de tenir le choc face à un Paris FC qui a très peu gagné lors des dernières journées.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Ajaccio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !