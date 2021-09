Pronostic Paraguay Venezuela : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Le Paraguay fait une belle opération face au Venezuela

Battu en quart de finale de la dernière Copa América par le Pérou lors de la séance des tirs aux buts, le Paraguay espère désormais décrocher son ticket pour le Mondial 2022. Actuellement, la sélection paraguayenne occupe la pire des places en 6e position. Cependant, les Paraguayens ne comptent que 4 points de retard sur le 4e, l'Uruguay, et 2 sur la place de barragiste, occupée par la Colombie. La sélection se montre très solide lors de ces éliminatoires mais accumule les matchs nuls lors de ce mini-championnat (5 en 8 rencontres). Lors de cette semaine internationale, le Paraguay s'est incliné en Equateur (2-0) avant de décrocher un point à domicile contre la Colombie (1-1). Cette sélection s'appuie sur son duo d'attaquants composé du joueur du Torino Sanabria (buteur face aux Colombiens) et de Romero, qui évolue à San Lorenzo.

En face, le Venezuela n'a pas été en mesure de sortir de la phase de poule de la Copa América. Ces résultats confirment les difficultés vénézuéliennes du moment, puisque la Vinotinto occupe la dernière place du classement de ces qualifications pour le Mondial 2022. En effet, la sélection vénézuélienne accuse 8 points de retard sur le dernier qualifié et 6 sur le barragiste. Lors de ce rassemblement international, la sélection vénézuélienne a disputé deux rencontres pour une large défaite face à l'Argentine (1-3) et un revers contre un Pérou (1-0) pas au mieux dans ces éliminatoires. A domicile, le Paraguay pourrait réaliser une belle opération au classement en dominant un Venezuela dans le dur.