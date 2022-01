Pronostic Paraguay Uruguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Un Paraguay – Uruguay cadenassé

Cette affiche entre le Paraguay et l'Uruguay met aux prises deux sélections décevantes lors de cette campagne de qualification.pointent à la 9position du classement avec 4 points de retard sur les dernières places qualificatives. En grande difficulté, la sélection paraguayenne reste sur 5 journées sans la moindre victoire : avec des défaites face au Chili à deux reprises et contre la Bolivie, pour des nuls contre l'Argentine et la Colombie. Depuis le début des qualifications, lan'a remporté que deux rencontres lors de la double confrontation face au Venezuela, lanterne rouge de ce groupe de qualification. Dans cette sélection, on retrouve le dynamiteur de Newcastle, Miguel Almiron, le buteur du Torino, Antonio Sanabria, mais cette sélection pêche tout de même devant (9 buts marqués seulement en 14 matchs).

En face, l'Uruguay est certainement la sélection la plus décevante de ces qualifications dans la zone Amsud. Très régulière ces dernières années, la Celeste semble être sur le déclin comme le montre ses derniers résultats. La sélection uruguayenne se trouve actuellement en 7position avec un point de retard sur le duo Colombie – Pérou. Cette baisse de régime est également celle du duo de Pistoleros Cavani – Suarez. Les deux attaquants vieillissent et marquent de moins en moins dans leur club, et ont parfois raté les derniers matchs de leur sélection. Alors que l'Uruguay reste sur 4 défaites consécutives, la fédération a décidé de se séparer de l'emblématique sélectionneur Oscar Tabarez et de nommer Diego Alonso. Le nouveau sélectionneur pourrait apporter un vent de fraîcheur en confiant les clés de la sélection à des joueurs plus jeunes comme Darwin Nunez de Benfica, Federico Valverde du Real Madrid ou à Araujo du Barca en défense. Cette rencontre entre un Paraguay qui a du mal à scorer, et un Uruguay qui va essayer de stopper l'hémorragie, s'annonce cadenassé. Et on devrait voir moins de 3 buts comme lors de 4 des 5 derniers matchs du Paraguay.