Pronostic Paraguay Qatar : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

Le Qatar peut surprendre le Paraguay !

Souvent présent dans les phases finales de Coupe du monde, le Paraguay est sur une pente déclinante et a même raté les deux derniers Mondiaux. Depuis 2016, les Paraguayens ont remporté seulement 6 rencontres sur les 28 qu'ils ont disputées. Pour se préparer à cette Copa América, les ont participé à deux rencontres amicales face au Honduras (1-1) et contre le Guatemala (victoire 2-0). Dans la sélection d'Edouardo Berizzo, on retrouve l'expérimenté Óscar Cardozo (36 ans), l'ancien attaquant du Benfica qui joue désormais à Asunción.

De son côté, le Qatar a été invité à participer à cette Copa América. Prochain organisateur de la Coupe du monde, le Qatar veut être prêt pour son Mondial. Cette sélection progresse rapidement et a même remporté la Coupe d'Asie en janvier dernier en dominant notamment le Japon en finale (3-1). Les Qataris ont disputé un seul match de préparation face au Brésil et se sont logiquement inclinés, mais de peu (2-0). Pour ce match, nous voyons un Qatar en pleine progression accrocher au moins un nul face à des Paraguayens dans le dur.