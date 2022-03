Pronostic Paraguay Equateur : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

L’Equateur fait un grand pas vers la qualif’ au Paraguay

Avant-dernier dans cette poule AmSud pour les éliminatoires pour le Mondial 2022, le Paraguay est déjà éliminé. L'ne s’est imposée qu’à deux reprises lors de cette campagne. De plus, en signant 7 revers lors des 16 premières journées, les Paraguayens ne pouvaient pas espérer mieux. Les Paraguayens vont disputer ces deux derniers matchs sans enjeu. Depuis l’entame de ces éliminatoires, la Albirroja possède la pire attaque avec seulement 9 buts inscrits. Logiquement, le nouveau sélectionneur Schelotto a décidé de faire une large revue d’effectif en appelant plusieurs joueurs qui vont connaître leur première cape lors des 2 derniers matchs. Pour accompagner ces joueurs inexpérimentés, le Paraguay s’appuiera sur les cadres Gomez, Balbuena, Romero ou Almiron.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐de cette poule, l’Equateur est la sensation de cette campagne de qualification pour le Mondial 2022. En effet, la Tri se qualifierait pour le Qatar en cas de victoire face au Paraguay, et pourrait même l’être en cas de match nul en fonction des résultats de ses adversaires. La sélection équatorienne est invaincue lors des 5 dernières journées et a notamment tenu tête au Brésil (1-1) avant d’aller chercher un point au Pérou (1-1). Pour atteindre son objectif de qualification pour le Mondial, l’Equateur peut s’appuyer devant sur l’expérimenté Enner Valencia mais aussi sur le néo-Intériste Caicedo. Depuis le début des éliminatoires, Michael Estrada, le joueur de DC United a été le joueur équatorien le plus décisif avec pas moins de 6 réalisations. Dans une dernière ligne droite stressante, l’Equateur devrait profiter de la large revue d’effectif d’une sélection paraguayenne pas au mieux lors des dernières rencontres (5 défaites lors des 6 derniers matchs) pour l'emporter.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paraguay Equateur encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !