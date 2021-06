Pronostic Paraguay Brésil : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Le Brésil continue son sans-faute au Paraguay

Encore invaincu lors de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, le Paraguay occupe la 4place, qui lui permettrait de se qualifier directement pour le Mondial. Les Paraguayens se montrent solides, mais ne gagnent pas assez puisqu'ils affichent 4 nuls en 5 rencontres. En effet, lesont partagé les points face au Pérou (2-2), en Argentine (1-1), contre la Bolivie (2-2) et le week-end dernier en Uruguay (0-0). Victorieux au Venezuela (0-1), le Paraguay compte 7 points et se trouve sous la pression de l'Uruguay et de la Colombie qui veulent rentrer dans le top 4 directement qualificatif pour le Mondial 2022. Co-meilleur buteur de ces qualifications, Romero reste la menace principale offensive. Dans cette sélection, on retrouve également le Hammer Balbuena et le joueur de Newcastle Almiron. Auteur d'un démarrage parfait, le Brésil a pris les commandes de ces éliminatoires et possède 4 points d'avance sur son premier poursuivant, l'Argentine, et 8 sur son adversaire du jour. Le week-end dernier, la Seleção s'est difficilement imposée contre l'Equateur mais a fait le job. Richarlison, à l'heure de jeu, et Neymar, en fin de rencontre, ont permis auxde décrocher un nouveau succès. Victorieux de tous ses matchs, le Brésil a successivement dominé la Bolivie (5-0), le Pérou (2-4), le Venezuela (1-0), l'Uruguay (0-2) et donc l'Equateur (2-0). Impressionnants offensivement, les Brésiliens sont aussi costauds défensivement avec seulement deux buts encaissés. En confiance suite à leur victoire en Copa America, le Brésil va tout faire pour se qualifier le plus rapidement possible pour le Mondial 2022. Avec Neymar, Marquinhos, Alisson, Paqueta ou Richarlison, la sélection brésilienne a fière allure. En confiance et supérieur à son adversaire, le Brésil devrait poursuivre son parcours parfait et dominer le Paraguay.