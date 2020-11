Pronostic Paraguay Bolivie : Analyse, prono et cotes du match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022

Un nouveau but d’Angel Romero pour le Paraguay face à la Bolivie

de la poule de la zone AmSud pour le prochain Mondial, le Paraguay fait un bon début d'éliminatoires. Toujours invaincue, la Albirroja a fait deux nuls face au Pérou et en Argentine ce week-end, pour une victoire face au Venezuela. Sur ces 3 matchs, l'attaquant paraguayen Angel Romero a marqué 3 buts, scorant notamment un penalty face aux Argentins. Tirant donc les penalties, Angel Romero avait aussi marqué pour son dernier match avec son club, San Lorenzo, avant de rejoindre la sélection. Il y aura sans doute de la place pour Angel Romero sur ce match puisque la Bolivie a la pire défense de la poule sur ce début d'éliminatoires, avec déjà 10 buts encaissés en 3 matchs seulement. Traditionnellement accrocheur à domicile quand ils jouent en très haute altitude à La Paz, les Boliviens sont souvent en plus grosse difficulté à l'extérieur, eux qui ont d'ailleurs explosé lors de leur premier déplacement, sur la pelouse du Brésil (5-0).