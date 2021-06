Pronostic Paraguay Bolivie : Analyse, cotes et prono du match de la Copa America

Le Paraguay solide face à la Bolivie

Absent des 2 dernières Coupes du Monde, le Paraguay tente de relancer un nouveau cycle. Lors de la dernière Copa America, les Paraguayens n'avaient pas remporté le moindre match mais ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale où ils ont poussé le Brésil, futur vainqueur, à disputer les tirs aux buts. Engagé dans les qualifications pour le Mondial, le Paraguay se montre solide puisqu'il n'a perdu qu'une seule fois en 6 matchs, lors de la dernière journée face à une Seleção qui survole les débats. Las'est imposée contre le Venezuela (0-1) et a partagé les points avec le Pérou, l'Argentine, la Bolivie et l'Uruguay. Dans les rangs du Paraguay, on retrouve le défenseur de West Ham, Balbuena, l'ailier de Newcastle, Almiron et le buteur de San Lorenzo, Romero.

En face, la Bolivie avait vécu une Copa America catastrophique en 2019 avec 3 défaites en autant de matchs. Les Boliviens ont à chaque fois encaissé 3 buts face au Brésil, le Pérou et le Venezuela. Dans le dur, la Verde a confirmé ses difficultés lors des qualifications pour le Mondial 2022, où elle occupe une décevante 8place sur 10 équipes. Après avoir perdu ses 3 premières rencontres face au Brésil, l'Argentine et l'Equateur, la Bolivie s'est reprise en s'imposant face au Venezuela et avec des nuls contre le Paraguay et le Chili. Solide, le Paraguay part favori de cette rencontre et devrait être en mesure de s'imposer face à une sélection bolivienne dans le dur ces dernières années.