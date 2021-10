Pronostic Paraguay Argentine : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

L’Argentine enchaîne face au Paraguay

Le Paraguay reçoit l'Argentine dans le cadre de la 11journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Dans ce mini-championnat qui oppose les sélections d'Amérique du Sud, la Albirroja occupe actuellement la 6place avec 2 points de retard sur la première place qualificative. Depuis le début des qualifications, la sélection paraguayenne se distingue en accumulant les matchs nuls, avec 5 en 9 journées. Les Paraguayens n'ont perdu que deux rencontres à domicile face au Brésil (0-2) et sur la pelouse de l'Equateur (2-0). Lors de la dernière Copa America, le Paraguay a atteint les quarts de finale, où il s'est incliné contre le Pérou lors des tirs aux buts. Pour ce rassemblement, Edouardo Berizzo a appelé ses cadres que sont Almiron de Newcastle, Gustavo Gomez son capitaine, ou Balbuena du Dynamo Moscou. En revanche, Angel Romero l'attaquant de San Lorenzo n'est pas dans le groupe. Cette absence est préjudiciable car le buteur est le meilleur réalisateur de sa sélection avec 4 buts.

Finalement, l'Argentine est parvenue à remporter un titre cet été lors de la Copa America. Troisième de l'édition 2019, l'Albiceleste s'est cette fois imposée en dominant le Brésil sur ses terres en finale (1-0). Ce succès résulte de l'excellent travail mis en place par Lionel Scaloni, arrivé pour un rôle temporaire et qui a finalement convaincu sa fédération de lui faire confiance. L'ancien joueur a réussi à remotiver Lionel Messi après une Coupe du Monde 2018 décevante. A l'instar du Brésil, l'Argentine réalise une excellente campagne de qualification pour le Mondial 2022, puisqu'elle occupe la seconde place avec 7 points d'avance sur le premier non qualifié. De plus, les Argentins ont disputé un match en moins suite au couac de leur dernier déplacement au Brésil, où la rencontre avait été interrompue par les autorités sanitaires car des joueurs venant de Premier League avaient fait le voyage. Depuis son sacre au Brésil, l'Argentine a remporté deux rencontres face au Venezuela (1-3) et contre la Bolivie (3-0). Scaloni a appelé ses cadres et notamment les joueurs du PSG, avec Messi, Di Maria et Paredes, seul Icardi a été écarté. Blessé avec la Juventus, Paulo Dybala ne sera pas du voyage. Pour cette affiche, l'Argentine en forme devrait s'imposer face au Paraguay et se placer idéalement pour le Mondial 2022.