Pronostic PAOK Krasnodar : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le PAOK et Krasnodar visent les buts

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce PAOK Krasnodar :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’opposition entre le PAOK et Krasnodar reste très ouvert avant ce barrage retour de la Ligue des Champions. Les Russes ont pris un ascendant en remportant le match aller à domicile (2-1) grâce à des réalisations de Claesson et de l’ancien Stéphanois, Rémy Cabella. De son côté, malgré un penalty raté, Dimitros Pelkas s’est rattrapé en marquant ce très important but à l’extérieur. Les deux équipes abordent cette rencontre avec pour ambition de marquer, les Grecs car ils n’ont pas le choix pour se qualifier, et les Russes pour marquer à l'extérieur. Le PAOK a terminé en seconde position de son championnat derrière l’Olympiakos. Les Grecs ont réalisé d’excellentes prestations à domicile lors des 2 premiers tours des barrages de la LDC face à deux grosses cylindrées européennes, le Besiktas (3-1) et le Benfica (2-1), dans deux matchs avec des buts des deux côtés.chezjusqu’au 7 octobre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Krasnodar a fini son dernier championnat national en troisième position, derrière le Zenit et le Lokomotiv Moscou. Cette saison, les partenaires de Rémy Cabella ne pointent qu’en 7position avec 5 points de retard sur le premier, le Zenit Saint-Petersbourg. Après des débuts compliqués, le club russe va mieux et est invaincu lors des 6 dernières rencontres. Pour cette affiche, une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté comme lors du match aller est possible.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic PAOK Krasnodar détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !