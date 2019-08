Pronostic PAOK Ajax : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

L’Ajax prend une option face au PAOK !

Le PAOK Salonique a réussi à la surprise générale à remporter le titre en Grèce la saison passée. Le club dirigé par Razvan Lucescu a même fini l'exercice invaincu. En préparation, les Grecs se sont montrés solides avec 5 victoires, 2 nuls pour 1 défaite concédée face à Alkmaar. Le PAOK a affronté 3 équipes néerlandaises lors de cette campagne de matchs amicaux : Alkmaar (défaite 1-0), Zwolle (2-2) pour une victoire face au modeste Fortuna Sittard. Ce mardi en match aller des qualifications à la Ligue des Champions, le niveau sera sans doute plus relevé face au champion en titre d'Eredivisie et récent demi-finaliste de la LDC : l'Ajax d'Amsterdam.

Étincelant la saison dernière, l'Ajax a proposé un jeu plaisant qui a ravi les fans de football. Le football offensif prônée par Erik Ten Hag a permis au club d'Amsterdam de faire le doublé coupe-championnat au niveau national et d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Cet excellent parcours a aussi éveillé l'intérêt des plus grands clubs européens pour les pépites de l'Ajax. De Jong est parti à Barcelone et le capitaine De Ligt a rejoint les rangs de la Juventus, tandis que Van de Beek est fortement convoité par le Real. Les Ziyech, Blind, Tadic ou Neres font toujours partie de l'effectif et ont vu l'ailier international Promes les rejoindre. Les Bataves ont débuté leur championnat ce week-end par un nul face au Vitesse Arnhem mais ils ont battu le PSV Eindhoven en SuperCoupe des Pays-Bas juste avant. Pour ce match, nous voyons une formation de l'Ajax déjà dans le rythme s'imposer en Grèce.