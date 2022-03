Pronostic Panama Canada : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Le Canada célèbre sa qualification au Panama

de cette poule, le Panama est assuré de finir à la pire place de cette poule, la première derrière les 3 qualifiés et le barragiste. Belle surprise au départ, la sélection panaméenne a perdu trop de points en 2022, et notamment sur ce rassemblement. La semaine passée, le Panama a concédé le nul jeudi à domicile face au Honduras (1-1), avant de s'incliner très largement à l'extérieur face aux Etats-Unis (5-1). Le Panama a ainsi perdu toutes chances de voir le Qatar, alors qu'il avait participé au Mondial russe.

En face, le Canada est le premier qualifié officiel de la zone CONCACAF. Leader de cette poule avec un superbe bilan de 8 victoires, 4 nuls et 1 défaite, la sélection canadienne ne pourra plus être rejointe par les Etats-Unis et le Mexique qui devraient également aller au Qatar fin 2022. Après s'être loupé dans la nuit de jeudi à vendredi chez le Costa Rica de Keylor Navas (1-0), le Canada a validé son billet pour le Mondial 2022 en l'emportant ce dimanche, et avec la manière, sur la Jamaïque (0-4). Avec notamment des buts des importants Larin (Besiktas) et Buchanan (Club Bruges), mais pas du Lillois Jonathan David. Sur sa lancée, le Canada pourrait s'imposer chez un Panama éliminé, comme il l'avait déjà fait à l'aller (4-1).