Pronostic Paderborn Mönchengladbach : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Mönchengladbach à Paderborn pour ne pas lâcher la Ligue des Champions

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Paderborn Mönchengladbach :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

D’ores et déjà relégué en Bundesliga, Paderborn aura connu une saison terrible passée quasiment tout le long à la place de la lanterne rouge. Beaucoup trop faible sur le papier pour pouvoir rivaliser en Bundesliga, cet effectif avait peu de chance de briller. Néanmoins, on peut dire que Paderborn s’est battu vaillamment, avec ses armes. Depuis la reprise, Paderborn a signé 4 nuls face à Düsseldorf (0-0), Hoffenheim (1-1), Augsbourg (0-0) et Leipzig (1-1).chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐En face, on retrouve une équipe du Borussia Möncnhengladbach qui n’a plus le choix à l’approche de cette fin de saison. Les partenaires des Français Pléa et Thuram sont aux portes de la Ligue des Champions, à la 5place, à un point de Leverkusen le 4(60 pts). Solide cette année, le Borussia a fait preuve d’une grande ressource pour balayer Wolfsbourg en milieu de semaine (3-0) avec beaucoup d'absents, après ce revers concédé dans les dernières minutes chez le Bayern (1-2). Gladbach n’a plus son destin entre ces mains mais doit absolument remporter ce match largement à sa portée et espérer un faux-pas de Leverkusen.- Rentrez bien le code "SOFOOT" dans le formulaire d'inscription (dans la partie IBAN et limites de mises)- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter(150€ du pari + 100€ de bonus).- Peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Paderborn Mönchengladbach encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !