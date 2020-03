Pronostic Paderborn Cologne : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Cologne sur sa lancée chez la lanterne rouge Paderborn

Promus tous deux en Bundesliga cet été, Paderborn et Cologne ne vivent pas la même saison. Quasiment toujours en danger depuis le début de saison, Paderborn est dernier au classement avec seulement 16 points pris en 24 journées. Ayant gagné 1 seul match en 2020, le club reste sur 3 défaites consécutives. A domicile, Paderborn a perdu ses 3 matchs de l'année civile, face au Bayer Leverkusen (1-4), Wolfsburg (2-4) et même contre le Hertha Berlin (1-2) qui est avant-dernier au classement. De son côté, Cologne a su s'éloigner de la zone rouge à la faveur d'une deuxième partie de saison démarrée tambour battant. Désormais 11es de Bundesliga, les coéquipiers d'Anthony Modeste ont en effet remporté 4 de leurs 6 matchs joués en 2020, battant Wolfsbourg, Freibour, le Hertha Berlin et Schalke, pour 2 défaites logiques contre Dortmund et le Bayern. Lors de son dernier déplacement, Cologne a pris facilement la mesure de l'autre relégable, le Hertha Berlin (0-3). Sur sa lancée, le club devrait pourvoir encore s'imposer chez une équipe en grosses difficultés.