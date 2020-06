Pronostic Paços de Ferreira Belenenses : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Belenenses peut assurer son maintien contre un Paços de Ferreira fébrile

Belenenses est sur un petit nuage depuis quelques journées de Liga Nos. Après deux victoires sur Boavista (2-1) et Maritimo (1-0), le club Lisboète a concédé le partage des points avec Rio Ave (0-0) et Famalicao (0-0) avant la coupure. Pas vraiment marqué par cette coupure, Belenenses a repris sa marche en avant avec une victoire sur la lanterne rouge le Desportivo Aves et un match nul à la maison contre un Guimarães bien classé (1-1). Cette excellente dynamique a éloigné les hommes de Nuno Oliveira de la zone rouge. Désormais, a 8 journées de la fin, les Lisboètes comptent 9 points d'avance sur la zone rouge. Une victoire ce soir serait synonyme de maintien.

En face, Paçcos de Fereira est dans une situation bien plus délicate que son hôte du soir. Avec 25 points au compteur après 26 journées, le vainqueur de la Ligue 2 Portugaise 2018-19 ne compte que 4 petits points sur le 17et premier relégable, Portimonense (21 points). Malgré cette défaite logique sur le terrain du Sporting le week-end dernier, les joueurs de Paços ont réalisé une très bonne opération sur la pelouse de Rio Ave lors de la cette reprise (victoire 3 buts à deux). Le Paços n'a plus enregistré le moindre match nul depuis la mi-janvier et il y aura donc probablement un vainqueur ce soir. Vu les dynamiques des deux équipes, nous pencherons sur la grosse cote avec Belenenses.