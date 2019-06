Pronostic Ouganda Zimbabwe : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Les Grues de l'Ouganda visent plus haut face au Zimbabwe

Le résultat le plus surprenant de cette première journée de Coupe d'Afrique des Nations est sans doute à mettre à l'actif de l'Ouganda. Les Grues ont en effet dominé la République Démocratique du Congo de Bolasie et Bakambu (2-0 avec des buts de l'attaquant star Okwi et du plus jeune Kaddu), confirmant leur bon dernier match de effectueraient un grand pas vers la qualification avec une nouvelle victoire face au Zimbabwe. Un succès est d'autant plus important que lors de l'ultime journée, les Ougandais affrontent le grand favori de l'épreuve l'Egypte de Mo Salah. Le Zimbabwe a longtemps fait planer le doute sur sa participation à cette CAN. En conflit avec leur Fédération pour des problèmes de primes non payées, les Warriors ont mis la pression sur leurs dirigeants. Les joueurs zimbabwéens ont finalement participé à cette rencontre et ont gêné les Pharaons égyptiens qui se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Lors de ce match, le Zimbabwe n'a cadré que deux tirs. Sur la lancée de son premier match, l'Ouganda pourrait confirmer face à la plus modeste formation du groupe, le Zimbabwe.