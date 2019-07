Pronostic Ouganda Sénégal : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

1er ticket pour les 1/4 pour le Sénégal face à l'Ouganda

Avant de débuter la Coupe d'Afrique des Nations, l'Ouganda n'était pas vraiment attendu en 8èmes de finale. En effet, l'équipe avait été éliminée dès la phase de poules en 2017 et, auparavant, elle n'avait plus disputé la moindre CAN depuis 1978. Pour se hisser à ce niveau de la compétition, l'Ouganda s'est adjugé la 2place du groupe A. Victorieux surprise de la République Démocratique du Congo pour leur 1er match (2-0), les hommes de Sébastien Desabre ont ensuite baissé de pied, avec un nul face au Zimbabwe (1-1) et une défaite logique concédée face à l'Égypte (0-2). Considéré comme un sérieux candidat au titre cet été, le Sénégal a assuré le principal en s'assurant la 2place du groupe C. Victorieux sans briller face à une faible Tanzanie pour leur entrée en lice (2-0), les Lions de la Teranga ont ensuite perdu le choc face à l'Algérie (0-1). Peu aidés par l'arbitrage il est vrai, ils ont tout de même concédé une défaite logique. Enfin, lors de la 3journée, les partenaires de M'Baye Niang ont tout d'abord buté sur le Kenya avant de débloquer la situation et de dérouler en 2mi-temps (3-0). Le capitaine Sadio Mané en a profité pour inscrire ses 2 premiers buts dans la compétition et il peut maintenant aborder les matchs à élimination directe avec le plein de confiance. Rassuré par cette dernière prestation, le Sénégal a toutes les cartes en main pour prendre le dessus sur un Ouganda à sa portée et ainsi filer en quarts.