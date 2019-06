Pronostic Ouganda Égypte : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Un nul qui satisfait l’Ouganda et l’Égypte !

Dans le cadre de la dernière journée de ce groupe A, l'Ouganda et l'Égypte vont se disputer la première place. Les Grues ougandaises réalisent un parcours surprenant puisqu'ils ont pris le dessus sur la République Démocratique du Congo (2-0) et fait match nul face au Zimbabwe (1-1); même s'ils avaient déjà battu la Côte d'Ivoire en match de préparation. Depuis le début de cette CAN, les Ougandais laissent leurs adversaires prendre leur jeu à leur compte pour mieux les contrer ensuite. Leur attaquant Emmanuel Okwi s'est montré à son avantage et a fait la différence lors de ses deux rencontres. Grand favori au titre, l'Égypte monte en puissance dans la compétition. Après une courte victoire sur le Zimbabwe, les Pharaons ont dominé la République démocratique du Congo (2-0). Lors de ce second match, Mohamed Salah, discret face aux Warriors, a été cette fois dans tous les bons coups : passeur puis buteur. L'Égypte est déjà qualifiée pour la suite de la compétition et Aguirre devrait opérer quelques changements pour préserver les métabolismes de certains joueurs de la lourde chaleur. Pour cette dernière rencontre, un nul ferait le bonheur des 2 formations : la qualif' pour l'Ouganda et la première place pour l'Egypte, qui sera certainement remaniée.