Pronostic Osasuna Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Osasuna confirme face à Valence

Dixième à l'issue de la saison dernière, Osasuna a débuté ce nouvel exercice sur une excellente dynamique. En effet, l'équipe basque occupe la 6place de Liga et vient de réaliser un exploit en stoppant la folle série de 10 victoires du Real Madrid. Les Rojillos ont accroché la Maison Blanche (1-1) au stade Bernabeu, dans un match où le défenseur Garcia a été expulsé et manquera donc la réception de Valence. Avant cela, Osasuna avait affiché une excellente forme pour remporter 4 matchs lors des 6 premières journées face au FC Séville, Cadix, le Rayo Vallecano et Almeria. La formation basque s'était seulement inclinée sur le terrain du Betis (1-0) et juste avant la trêve face à Getafe. Suspendu contre le Real Madrid, le buteur argentin Chimy Avila (3 buts depuis le début de saison) devrait retrouver sa place sur le front de l'attaque.

De son côté, Valence semble retrouver des couleurs depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso. Le club du Ché se trouve en 9position avec seulement 3 points de retard sur son adversaire du soir. Les Valencians ont cependant déjà perdu à 3 reprises face à Bilbao (1-0), l'Atletico (0-1) et le Rayo Vallecano (2-1). Depuis quelques semaines, Valence montre des signes de progrès avec notamment des succès sur Getafe et le Celta Vigo. Le week-end dernier, les partenaires de Gaya sont allés arracher un nul inespéré à Barcelone face à l'Espanyol (2-2) grâce à l'égalisation de Comert à la 96minute. Entré en jeu à la place d'Edinson Cavani, Marcos Andre a été expulsé avec un rouge direct et ne sera pas du voyage à Osasuna. Auteur d'une très bonne entame de championnat, Osasuna devrait pouvoir prendre au moins un point face à une équipe de Valence joueuse.