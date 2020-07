Pronostic Osasuna Majorque : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Osasuna boosté face à Majorque par le parfum de l’Europe

Champion en titre de la Liga Segunda, Osasuna ne pensait certainement pas être aussi affûté pour la première division espagnole. A l'image de Grenade qui a bien roulé sa bosse, le club de Pampelune s'est fait plaisir cette année. Onzième avec 51 points, Osasuna est très bon depuis cette reprise. Portés par leurs 4 victoires à Alaves, Leganes, Eibar et à la maison contre Vigo, les hommes de Jagoba Arrasate ont fait tomber le grand Barca au Camp Nou pour la première fois de la saison (1-2) jeudi. Une performance exceptionnelle, d'autant plus que l'équipe espagnole a évolué à 10 contre 11 lors du dernier quart d'heure.

En face, Majorque est d'ores et déjà condamné à retourner en Liga Segunda à l'issue de cette saison. Une terrible désillusion pour Majorque qui comptait sur son dernier match pour se donner une chance de rester dans l'élite, à l'image de Leganes. Pourtant, lors de la réception d'une équipe de Grenade surprenante, Majorque, grâce à sa rage de vaincre avait ouvert le score par l'intermédiaire d'Hernandez avant que Victor Diaz et Carlos Fernandez ne viennent mettre fin aux espoirs des insulaires (1-2). Osasuna possède encore une faible chance de disputer l'Europe et devrait remporter ce match face à une équipe de Majorque désabusée et qui reste sur 5 défaites consécutives à l'extérieur.