Pronostic Osasuna FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Osasuna déjà embêtant face à Séville ?

Pour le tout premier match de la saison en Liga, Osasuna accueille le FC Séville ce vendredi soir. Equipe poil à gratter de ce championnat espagnol, Osasuna a terminé 10du classement en mai dernier et a souvent su embêter les gros. Le club de Pampelune avait d'ailleurs tenu en respect à domicile cette équipes sévillane (0-0) la saison passée. Auteur d'une préparation moyenne, Osasuna l'a en revanche bien terminée avec 3 victoires consécutives dont l'une face à Feyenoord. De quoi prendre confiance. Toujours entraînés par Jagoba Arrasate,se présentent sur ce match avec un effectif peu chamboulé. C'est tout l'inverse pour Séville qui a encore dû se contenter d'une 4place en Liga la saison passée. Cet été, les Sévillans ont perdu ce qui faisait l'une des grandes forces de leur saison passée, leur charnière centrale, puisque Koundé a rejoint le Barça et Diego Carlos s'est envolé pour Aston Villa. Si Marcao (Galatasaray) a rejoint l'Andalousie, ce dernier ne devrait pas pouvoir démarrer ce match et Séville devrait aligner une charnière composée de Rekik (ex-OM) et Gudelj (milieu défensif). Inquiétants dans leur prépa avec notamment deux défaites face à Arsenal (0-6) et Leicester (0-1),devraient avoir du mal à l'emporter chez une équipe d'Osasuna souvent solide. D'autant qu'en fin de saison passée, Séville a connu de grosses difficultés à l'extérieur (1 seule victoire sur ses 12 derniers déplacements).