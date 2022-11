Pronostic Osasuna Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone finit par un succès à Osasuna

En milieu de semaine, les équipes espagnoles disputent leur dernière journée de championnat avant l'entame de la Coupe du Monde. Ce déplacement au Pays Basque face à une formation d'Osasuna en pleine bourre ne sera pas de tout repos pour le club catalan. En effet, Osasuna occupe une très belle 5place au général avec seulement 2 points de retard sur le podium de Liga. Les Basques sont une excellente dynamique puisqu'ils restent sur 4 journées sans la moindre défaite avec des succès obtenus contre l'Espanyol (1-0), Valladolid (2-1) et le Celta Vigo (1-2) pour un nul sur la pelouse de Gérone (1-1). Le week-end dernier, les hommes d'Arrasate se sont imposés en Galice face au Celta sur un doublé d'Avila. L'Argentin est le meilleur buteur de sa formation avec 6 réalisations.

En face, le Barca est dans le coup pour le titre en Liga puisqu'il est à la lutte avec le Real Madrid avec un bilan de 11 victoires, 1 nul et 1 seule défaite. La semaine passée a été marquée par la retraite surprise de Gerard Pique, qui a disputé son dernier match contre Almeria (2-0). Titulaire lors de cette rencontre, Pique a vu ses coéquipiers souffrir en première période, notamment Robert Lewandowski, qui a manqué un penalty. Finalement, la lumière est venue d'Ousmane Dembélé qui a certainement été le joueur le plus dangereux du côté des Blaugranas, pour ce qui est sa 4réalisation de la saison. Sur la scène nationale, le club blaugrana n'a plus perdu depuis le classico face au Real Madrid (3-1). En revanche, les Barcelonais ont connu une déconvenue en Ligue des Champions en finissant à la 3place de leur groupe, qui leur permet d'être rebasculé en Europa League. Pour la seconde saison consécutive, le Barca ne fait pas partie des 16 meilleures équipes européennes. Pour cette dernière rencontre avant la coupure Coupe du Monde, le Barca devrait se sortir du piège Osasuna.