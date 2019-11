Pronostic Orléans Valenciennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Match pauvre en buts entre Orléans et Valenciennes.

Dans la première partie du classement à la fin de la saison dernière, Orléans est actuellement la lanterne rouge de Ligue 2. Les Orléanais n'y arrivent plus et ont même perdu un match décisif à domicile face au Paris FC lors de la précédente journée. Depuis le début de saison, Orléans a remporté une seule rencontre, à Troyes, qui a eu du mal à domicile face aux petits. L'ancien entraîneur niçois Didier Ollé-Nicolle est en danger même s'il a vu ses hommes faire le job en Coupe de France face à Villemomble (1-5). Les attaquants orléanais ont enfin pris du plaisir, eux qui n'ont scoré que 10 buts lors des 14 premières journées de Ligue 2.
Orléans reçoit une formation de Valenciennes calée en milieu de classement. Les Nordistes sont cependant sur une pente descendante puisqu'ils n'ont plus remporté de match en Ligue 2 depuis leur succès sur Clermont. La victoire en Coupe de France face à la petite équipe de Saint-Maximin (0-2) a mis fin à une série de 8 matchs sans succès. Les hommes de Guégan ont pour particularité de proposer les matchs les moins spectaculaires de Ligue 2 avec une moyenne de 1,2 buts par rencontre. Pour ce match, le pari moins de 2,5 buts, qui est passé lors de 12 des 13 rencontres de Valenciennes, semble le plus intéressant entre deux attaques en berne de Ligue 2.