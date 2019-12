Pronostic Orléans Sochaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Sochaux renoue avec la victoire à Orléans !

Dernier de Ligue 2, Orléans compte déjà 7 points de retard sur le barragiste. Les hommes de Didier Ollé-Nicolle ont perdu un match important lors de la précédente journée face au Mans. Les partenaires de Cambon ont pourtant mené 2-1 jusqu'à la 75minute, mais ont comme souvent craqué au pire des moments (défaite 3-2). Auteur d'une bonne saison l'an passé, Orléans est parti pour vivre un exercice compliqué. Les Orléanais restent sur 5 défaites lors des 6 dernières journées, pour 1 nul face à Auxerre qui n'arrive plus à gagner. A domicile, la bande à Ollé-Nicolle a décroché seulement deux nuls et n'a surtout marqué que 4 buts en 9 rencontres.

A l'heure d'arriver à Orléans, Sochaux n'est pas au mieux. Les Lionceaux ont réussi un début de saison intéressant malgré les problèmes administratifs du club durant l'été. Les hommes d'Omar Daf ont occupé pendant plusieurs journées une place de barragistes mais sont depuis sur le reculoir. En effet, Sochaux reste sur 4 matchs sans le moindre succès (2 défaites face à des prétendants à la montée Troyes et Lens et 2 nuls contre Grenoble et Châteauroux qui perdent peu désormais). Ce déplacement chez le dernier est propice pour relancer la machine. Avec leur envie de retrouver une place de barragiste, les Sochaliens semblent en mesure de s'imposer face à une équipe orléanaise au fond du trou.