Pronostic Orléans Red Star : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

La 29e journée de Ligue 2 oppose deux équipes aux dynamiques inverses. D'un côté, Orléans est l'équipe en grande forme de cette fin de saison. Les joueurs du Loiret sont invaincus en championnat depuis plus de 2 mois et ont réalisé quelques belles performances ces derniers temps. Vainqueurs à Châteauroux (1-2) puis contre Sochaux (2-0), ils avaient notamment frappé un grand coup en s'imposant au Moustoir (1-3) début mars contre une équipe de Lorient en pleine bourre. Après avoir été tenus en échec par le Gazélec Ajaccio, les hommes de Didier Ollé-Nicole ont repris leur rythme infernal en s'imposant largement à Valenciennes (1-4). De son côté, le Red Star est en pleine galère. Les Franciliens sont lanterne rouge de la Ligue 2 et comptent 7 points de retard sur le premier non-relégable, Nancy. Les partenaires de Clément Chantôme, qui est en conflit avec ses dirigeants, n'ont d'ailleurs remporté qu'un seul de leurs 9 derniers matches. Mais à l'extérieur, c'est encore plus difficile pour le Red Star. En effet, les pensionnaires de Bauer n'ont pas gagné la moindre rencontre en déplacement cette saison et ont perdu 3 de leurs 5 derniers matchs hors de leurs bases (durant lesquels ils n'ont marqué qu'un but). Contre une équipe orléanaise en pleine confiance, ils devraient à nouveau s'incliner.