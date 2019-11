Pronostic Orléans Paris FC : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Orléans – Paris FC : malheur aux vaincus !

Les deux derniers de Ligue 2 s'affrontent ce vendredi soir au stade de la Source d'Orléans. Orléans et le Paris FC sortent pourtant d'une saison réussie mais ne connaissent pas la même réussite lors de ce nouvel exercice. Les deux équipes sont à égalité avec 9 points à 3 unités du Mans, premier non relégable. Orléans paye son accumulation de matchs nuls. Depuis le début de saison, les hommes de Didier Ollé-Nicolle ont remporté une seule rencontre (face à Troyes) et ont fait 6 nuls. De son côté, le Paris FC, boosté par l'arrivée de Jérémy Ménez semblait être sur la bonne voie après 2 succès consécutifs face à Troyes et Châteauroux. Si les lourdes défaites face à Caen et face à Nantes avec une équipe remaniée (8-0) en Coupe de la Ligue ont prouvé que l'équilibre était fragile, les Parisiens sont allés se racheter avec un nul à Grenoble qui est dans une superbe dynamique. Ce duel entre deux équipes en difficulté et qui n'arrivent qu'à peu marquer dans ce championnat (7 buts en 13 journée pour le Paris FC, 10 pour Orléans) devrait nous offrir un match fermé avec peu de buts.