Pronostic Orléans Grenoble : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Match fermé entre Orléans et Grenoble

La rencontre opposant Orléans et Grenoble met aux prises deux formations en difficulté. Pour la lanterne rouge évidemment, la saison est très compliquée avec cette dernière place du classement occupée depuis de longs mois et un sursaut trop temporaire après le licenciement de Didier Ollé-Nicolle. Les Orléanais sont actuellement à 7 points de la place de barragiste et 9 de celle de premier non relégable. Mathématiquement tout est encore possible, mais l'impression offerte laisse présager d'une relégation pour l'USO. Lundi, dans un match à huis clos disputé à Bollaert, les partenaires de Cambon se sont inclinés face à Lens (1-0). Orléans joue certainement l'une de ses dernières cartes face à une équipe grenobloise pas au mieux lors des dernières rencontres. Le GF38 s'est en effet incliné lors des 3 dernières journées face à Valenciennes, Caen et Châteauroux en marquant 1 seul but sur l'ensemble de ces 3 rencontres. Les hommes de Philippe Hinschberger sont en 9position avec 9 points d'avance sur le premier relégable. Les Isérois ont réalisé de nombreux matchs nuls depuis le début de saison, 14 en 28 journées. Cette opposition entre deux des plus mauvaises attaques de Ligue 2, Orléans (20et donc pire attque) et Grenoble (17attaque) devrait logiquement nous offrir moins de 3 buts.