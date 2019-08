Pronostic Orléans Clermont : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Clermont confirme à Orléans !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Orléans - Clermont chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Orléans a réalisé la saison passée un exercice intéressant. Cependant, le club a vu cet été deux de ses cadres Karim Ziani (l’ancien Marseillais) et Pierre Bouby (le consultant) prendre leur retraite. Les hommes de Didier Ollé-Nicolle connaissent un début de saison laborieux : avec un nul chanceux à Nancy (0-0), des défaites face à Chambly (0-1) et à Guingamp (1-0). Les Orléanais ont pris néanmoins leur revanche sur les Bretons en s’imposant en milieu de semaine en Coupe de la Ligue (4-1).chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Clermont, routier de la L2, réalise un début de saison inattendu. Le club a perdu lors du mercato d’été sa colonne vertébrale composée de Descamps aux cages, Laporte le capitaine en défense, Perreira Lage au milieu, et les attaquants Honorat et Ayé. Mais les Auvergnats ont vu leurs recrues s’adapter très rapidement, à l’image de l’attaquant autrichien Grbic, auteur de 3 réalisations depuis le début de saison. En milieu de semaine, les Auvergnats avec une équipe remaniée se sont qualifiés aux tirs aux buts au dépens du Havre (1-1 à l’issu du temps réglementaire) en Couipe de la Ligue. Souvent placé, mais jamais dans le bon wagon, Clermont peut est pour l'instant co-leader avec 7 points (2 victoires et 1 nul en 3 matchs). Sur leur lancée, les hommes de Gastien (meilleur coach de L2 aux trophées UNFP en mai dernier) peuvent s’imposer à Orléans.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Orléans Clermont encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !