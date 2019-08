Pronostic Orléans Chambly : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Orléans renoue avec la victoire face à Chambly

Huitième de Ligue 2 la saison passée, Orléans a débuté ce nouvel exercice par un nul à Nancy (0-0). Dans une rencontre très serrée, ce partage des points est plutôt heureux pour les Orléanais car les attaquants nancéens ont raté une double occasion incroyable. Les hommes de Didier Ollé-Nicole ont perdu deux cadres partis à la retraite, Karim Ziani et Pierre Bouby, mais a fait venir Vincent Thill (Metz), Saint-Ruf (Nancy) et l'ancien Bastiais Joris Correa (qui était à Chambly la saison passée). La préparation a été plutôt bonne avec des victoires sur Clermont, Châteauroux, le Paris FC et Saint-Pryve. Dans la deuxième partie de saison 2018-2019, Orléans s'était montré solide dans son Stade la Source, puisque seules deux équipes s'y étaient imposées en 2019 : le champion Metz et le barragiste Troyes.

De son côté, le promu Chambly a réussi ses débuts en s'imposant face à Valenciennes. Les hommes de Bruno Luzi se sont imposés sur le plus petit des marges et, comme un symbole, le but a été marqué par le capitaine Thibault Jacques. Si le résultat a été positif pour le promu, le contenu n'a pas été parfait. Les Chamblysiens ont été heureux car ils ont été fortement dominés par les Nordistes. Le promu s'en contente et c'est tout à fait normal pour un club qui est passé du niveau régional à la Ligue 2 en moins de dix ans. Le premier match à l'extérieur s'annonce plus délicat face à une équipe orléanaise désormais rompue aux joutes de la Ligue 2. Pour cette seconde journée, nous voyons Orléans faire le job à domicile face à Chambly.