Pronostic Orlando City Minnesota United : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de MLS

Des buts de chaque côté entre Orlando et Minnesota

La deuxième demi-finale des playoffs en MLS oppose dans la nuit de jeudi à vendredi Orlando City à Minnesota United. L'équipe floridienne a terminé en tête du groupe A du tournoi MLS is Back devant le Philadelphie Union. Les partenaires de Nani se sont imposés contre l'Inter Miami et New York City, pour un nul face à Philadelphie Union. En huitième, une réalisation de l'attaquant canadien Tesho Akindele a offert la qualification à Orlando face à l'Impact de Montreal de Thierry Henry (1-0). Le quart de finale face au Los Angeles a été nettement plus compliqué puisqu'Orlando a égalisé à la 90minute (1-1), avant de s'imposer lors de la séance de tirs aux buts.

En face, Minnesota a fini 2de la poule D, derrière le Sporting Kansas City. Sur leur parcours, lesse sont imposés face à Kansas City et ont fait des nuls face à Salt Lake et contre les Colorado Rapids de Nicolas Benezet. En huitième de finale, les hommes d'Adrian Heath se sont imposés lors des tirs aux buts face à Columbus. Lesont par contre surclassé les San Jose Earthquakes lors des quarts de finale (4-1). Depuis la reprise, ces deux formations ont vu chacune 4 de leurs 5 rencontres se terminer avec des buts de chaque côté. Pour cette demi-finale, les deux équipes devraient également marquer.