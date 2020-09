Pronostic Omonia Nicosie Olympiakos : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Olympiakos assure chez l'Omonia Nicosie

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Omonia - Olympiakos :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le club chypriote de l'Omonia Nicosie a terminé en tête de son championnat mais l’arrêt des compétitions leur a empêché d'être sacré champion. Ce résultat leur permet tout de même de participer à cette campagne de barrage pour la C1. Les hommes de Henning Berg ont débuté les barrages mi-août avec un succès sur Ararat-Armenia lors des prolongations. Les Chypriotes ont ensuite de nouveau été contraint de disputer 30 minutes supplémentaires face au Legia Varsovie, au cours desquelles ils ont fait une nouvelle fois la différence (0-2). Les partenaires d’Eric Bauthéac se sont qualifiés pour ce dernier tour en battant l’Etoile Rouge de Belgrade lors de la séance de tirs aux buts. Lors du match aller et malgré une belle résistance, l'Omonia s’est inclinée en Grèce sur des buts de Valbuena et de Youssef El Arabi (2-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympiakos sort d’une belle saison avec un nouveau titre de champion. Les Grecs se sont distingués sur la scène européenne en réalisant des performances de premier plan face à Tottenham et Arsenal. Dans cette formation, on retrouve des connaissances de la ligue 1 comme Valbuena (buteur sur penalty à l’aller), Youssef El Arabi (également buteur) et l’ancien Stéphanois, Yann M’Vila. L’Olympiakos est dans une excellente dynamique et vient de remporter ses 4 premières rencontres de la saison sans encaisser le moindre but. Sur leur lancée, les Grecs devraient s’imposer lors de ce match retour en Chypre, et confirmer leur place en Ligue des Champions.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Omonia - Olympiakos détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !